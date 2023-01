Torino, i convocati per la trasferta di Firenze: Schuurs c’è, ancora fuori Ilkhan

Il Torino questa sera alle ore 20:45 affronterà in trasferta la Fiorentina, in un match che sarà valido per l'ultimo turno del girone d'andata. Ivan Juric per questa partita al Franchi di Firenze ha dovuto fare a meno di 24 elementi della sua rosa. Tra gli assenti, oltre al solito Simone Edera, c'è pure Ola Aina che è fermo ai box da da fine ottobre per una lesione al bicipite femorale sinistro con interesse tendineo. Rimane fuori anche Pietro Pellegri per una lesione del bicipite femorale della coscia destra e pure Valentino Lazaro out per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Sasa Lukic, uscito malconcio dal match con lo Spezia, non è convocato per un'elongazione alla coscia come anche il portiere Etrit Berisha che non è a disposizione per questo match. Non è ancora rientrato in gruppo nemmeno Emirhan Ilkhan che non ha recuperato al meglio dal profondo taglio subito nell'amichevole di dicembre con la Cremonese. Ha invece recuperato Perr Schuurs che è convocato anche se non al meglio dopo il trauma contusivo al fianco sinistro subito nel match con lo Spezia.