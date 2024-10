Torino, i convocati per l’Inter: presenti Vlasic e Milinkovic-Savic

Ecco i convocati di Paolo Vanoli per la sfida di questa sera contro l'Inter

Il Torino ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera alle 20:45 a San Siro contro l'Inter. Sono 22 i giocatori che avrà a disposizione Lino Godinho, vice di Paolo Vanoli, che sarà assente a causa dell'espulsione rimediata nel match contro la Lazio. Out Njie e Ciammaglichella per infortunio.