I granata giocheranno lunedì 14 settembre all'Olimpico Grande Torino contro la Roma. Il Toro vorrebbe dare continuità di prestazioni dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, ma davanti a sé trova una Roma in forma smagliante, che vuole proseguire la sua striscia vincente. Il direttore di gara scelto da Orsato per il match sarà Fabio Maresca. Con lui i granata hanno un bilancio positivo anche se nella memoria recente dei tifosi rimane quella partita contro il Milan che suscitò polemiche.

I precedenti e il bilancio

Gli episodi in quella gara col Milan

Fabio Maresca affronterà la sua sedicesima partita con in campo il Torino, dodicesima all'Olimpico Grande Torino. Come sono andate le volte precedenti? Dalla prima volta nel 16/17 in un Torino-Genoa 1-0 il feeling tra Toro e Maresca è sempre in positivo. I granata su 15 incontri disputati ne hanno vinti 7, pareggiati 3 e sono rimasti sconfitti nei restanti 5. L'ultima volta, che Torino e Maresca si sono incrociati, nel marzo 2026, i granata batterono il Parma per 4-1, siglando tre punti importanti per la salvezza. Andando indietro, c'è anche un precedente diretto in cui l'arbitro napoletano arbitrò un Roma-Torino, era marzo 2018, e il Toro di Walter Mazzarri cadde per 3-0 nella capitale., il Torino di Vanoli esordisce contro il Milan. Ad arbitrare Fabio Maresca. Il Toro la sblocca al 30' con autogol di Thiaw, ma il direttore di gara non assegna da subito il gol. Nonostante il pallone sia chiaramente entrato Maresca si affida alla sua goal-line technology che a causa di un malfunzionamento non aveva vibrato. Fortunatamente il VAR corresse la decisione presa sul campo e assegnò la rete ai granata. Gli episodi non sono finiti qui, nel secondo tempo il neo acquisto Saul Coco entra in scivolata su Alvaro Morata in area di rigore. Maresca non ci pensa due volte e fischia indicando il dischetto. Per la seconda volta nell'incontro Maresca viene corretto dal VAR che lo richiama per un on-field-review, rigore revocato. E ancora ultimi motivi di polemica. Il Toro arriva al 90' sopra nel punteggio per 2-1. Maresca assegna un recupero lunghissimo, 8 minuti, nei quali il Milan troverà, con Okafor, il gol del pareggio.