L'esordio di Abate sulla panchina del Torino è stato positivo. Vittoria per 1-0 contro la Carrarese e primi indicazioni tattiche sulla squadra granata. Nella vittoria contro i toscani chi si è messo in mostra è stato il nuovo acquisto Fitz-Jim. Regia, tanto lavoro sporco e ordine, i tifosi l'hanno votato come MVP. Al secondo posto c'è Simeone, autore del gol vittoria.

TURIN, ITALY - AUGUST 15: Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scored the opening goal during the Coppa Italia match between Torino FC and US Carrarese at Stadio Olimpico on August 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Bene anche Pedersen. Le fatiche mondiali non sembrano aver scalfito il norvegese, che è sembrato subito in palla con l'assist al bacio per Simeone.