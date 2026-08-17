Nel Torino che vince contro la Carrarese all'esordio stagionale l'MVP è il nuovo acquisto Fitz-Jim
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
L'esordio di Abate sulla panchina del Torino è stato positivo. Vittoria per 1-0 contro la Carrarese e primi indicazioni tattiche sulla squadra granata. Nella vittoria contro i toscani chi si è messo in mostra è stato il nuovo acquisto Fitz-Jim. Regia, tanto lavoro sporco e ordine, i tifosi l'hanno votato come MVP. Al secondo posto c'è Simeone, autore del gol vittoria.
Bene anche Pedersen. Le fatiche mondiali non sembrano aver scalfito il norvegese, che è sembrato subito in palla con l'assist al bacio per Simeone.
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