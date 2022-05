Torino, il pagellone di fine anno: Ricci 6.5, una risorsa per il futuro

Arrivato a gennaio dopo un gran colpo della società, si è messo al lavoro umilmente entrando nelle gerarchie e diventando imprescindibile

La metà della stagione di Ricci al Torino è stata in grande crescendo, partendo da zero. In granata ha trovato un altro modulo, un altro allenatore che gli chiedeva movimenti diversi da quelli soliti che era abituato a fare all'Empoli. Ma non si è mai fermato, ha lavorato duramente per poi trovare il campo e non uscirne praticamente più. Il Toro si gode un ottimo colpo di mercato, avendo uno dei migliori prospetti nel campionato italiano che ha ancora dei margini di miglioramento impressionanti.