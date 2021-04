Torino, in giornata nuova sessione di allenamento in vista della sfida col Parma

Nuovo allenamento in vista della gara di lunedì sera con il Parma

Lunedì sera all'Olimpico "Grande Torino" arriva il Parma per una partita che può valere tantissimo in ottica salvezza, per questo motivo è necessario preparare al meglio la gara per cercare di allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica. In tal senso, Belotti e compagni in giornata hanno in programma una nuova sessione di allenamento.