Il difensore dell'Inter Bisseck, autore del raddoppio nerazzurro contro il Torino prima della rimonta granata sul 2-2, ha rilasciato delle dichiarazioni nella consueta conferenza stampa post gara.

Terzo gol, come l'anno scorso. Quanto sei migliorato nel tempo a livello offensivo? "Sono migliorato, anche tanto nella fase difensiva che è la più importante. C'è ancora spazio per crescere. Sono sempre felice di aiutare la squadra, lo dico sempre"

Avete staccato la spina troppo presto. Cosa è successo? "Buona domanda. Finora abbiamo fatto tanto bene, poi forse un po' di stanchezza. Complimenti al Torino per come hanno lavorato. Hanno fatto bene, ma una squadra come la nostra non può far capitare queste situazioni sul 2-0 di vantaggio"

Quanto ti emoziona la possibilità di vincere lo scudetto in casa? "Non ci sono tante cose più belle di vincere lo scudetto in casa, sarebbe bellissimo ma prima di pensare a questo dobbiamo ancora giocare 95' concentrati e poi se facciamo il nostro bene vinceremo lo scudetto"