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TRADIZIONE

Ultimo appuntamento della stagione con il perché sì e il perché no. L'ultimo appuntamento coincide con il derby della Mole, la sfida tra il Torino di Roberto D'Aversa e la Juventus di Luciano Spalletti. Granata salvi, bianconeri a un passo dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Fischio d'inizio stasera, domenica 24 maggio, alle ore 20.45 allo stadio "Olimpico-Grande Torino".

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Il primo perché no riguarda la tradizione sfavorevole del Torino nei derby degli ultimi trent'anni. Il Torino ha vinto soltanto un derdy dal 1995, quello del 2015 con gol di Quagliarella e Darmian con la Juventus già proiettata verso lo scudetto. Nessuna sfida tra due squadre della stessa città in tutto il calcio europeo è stata così sbilanciata come questa negli ultimi tre decenni. I numeri horror del Torino contro la Juventus sono anche uno dei motivi di maggior onta della lunga gestione Urbano Cairo.

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