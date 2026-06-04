Oggi in campo la squadra di Vegliato, semifinale in palio
Monza in Serie A: i cori dei tifosi
Si apre oggi il cammino playoff del Torino Under 18 di mister Vegliato. Al centro sportivo “Mazzola” di Orbassano, con fischio d’inizio alle ore 15, i granata ospiteranno il Cesena nei quarti di finale del campionato. La sfida mette in palio l’accesso alla semifinale per il titolo e vede il Torino partire forte dei due successi ottenuti nei precedenti stagionali: il 2-1 conquistato a Martorano e il 2-0 della gara di ritorno. Chi riuscirà a superare il turno troverà sulla propria strada l’Inter.
Test che guarda al futuro
La qualificazione ai playoff rappresenta un’ulteriore conferma della crescita del settore giovanile granata, da anni impegnato in un percorso di valorizzazione dei talenti cresciuti in casa. Per molti ragazzi dell’Under 18, inoltre, questa fase finale potrà trasformarsi in una vetrina importante in vista del ritiro estivo. I playoff, quindi, non sono soltanto un obiettivo raggiunto, ma anche un passaggio significativo nel percorso di formazione dei giovani granata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA