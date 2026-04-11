Il programma odierno in casa granata
Chi riscattare al termine della stagione? (VIDEO)
Matchday per la prima squadra. In occasione della trentaduesima giornata del campionato di serie a 2025-2026, il Torino affronterà l’Hellas Verona di Paolo Sammarco. La formazione guidata da Roberto D’aversa scenderà in campo nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.
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