Il programma odierno in casa granata
Culto: “Ma tranquillo, ci pensa Mazzola!” (VIDEO)
Matchday per la prima squadra. In occasione della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il Torino affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso. La formazione guidata da Roberto D’Aversa scenderà in campo nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.
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