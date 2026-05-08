Il programma odierno in casa granata

Eugenio Gammarino
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Culto: “Ma tranquillo, ci pensa Mazzola!” (VIDEO)

Matchday per la prima squadra. In occasione della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il Torino affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso. La formazione guidata da Roberto D’Aversa scenderà in campo nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

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