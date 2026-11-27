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Il Torino si prepara alla sfida contro la Lazio di Gennaro Gattuso. L'appuntamento è per il 28 novembre alle ore 18 presso l'Olimpico Grande Torino e per l'occasione il club granata lancerà una maglia speciale, realizzata in edizione limitata a 1906 esemplari, in omaggio all'anno di nascita della società.

Il disegno guarda al passato e recupera alcuni dettagli della tradizione granata. Le sottili righe bianche sul fondo granata riprendono una maglia da allenamento utilizzata negli anni Ottanta al Filadelfia, mentre sul petto torna il toro rampante dell'epoca, ricamato all'altezza del cuore. Completano il kit una patch dorata dedicata ai 120 anni e un numero seriale individuale sul fronte. All'interno del colletto compare invece la data del 3 dicembre 1906.

La redazione di Toro News aveva proposto in tempi recentissimi un sondaggio per valutare il gradimento della tifoseria verso la nuova divisa. Il 37% ha risposto positivamente al kit di omaggio. il 20% ha risposto con mitezza al sondaggio, mentre il 19% non ha gradito la nuova maglia. Sul 16% chi ha risposto con "Poco", mentre solo il 7% ha votato "In parte".