Con Abate potrebbe esserci la stagione della consacrazione per Cesare Casadei? Con l'arrivo in panchina dell'ex tecnico della Juve Stabia e i nuovi cambi anche in dirigenza, inizia a prendere forma il nuovo Torino delineato dal ds Petrachi e dal presidente Urbano Cairo. A partire dall'imminente preparazione estiva si attende un profondo rinnovamento della rosa: il nuovo tecnico avrà l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti granata ma anche quello di mettere in risalto quei giocatori che non hanno dimostrato il 100% delle proprie potenzialità. Il primo sulla lista? Cesare Casadei.

Torino, una stagione tribolata e un finale di stagione al top

Torino, soluzione a due trequartisti per Abate

Nonostante il grande contributo offensivo è stata una stagione a due facce per Cesare. Nei quattro mesi iniziali l'ex Chelsea ha avuto un minutaggio elevato, per quanto abbia faticato a lasciare il segno sottoporta (fa eccezione solo la rete siglata contro il Pisa in Coppa Italia). La seconda parte di stagione ha messo in discussione la titolarità del classe 2003, costretto a partire spesso dalla panchina. Paradossalmente però l'impatto è stato diverso: a referto 6 reti in 17 apparizioni. Soprattutto con Roberto D'Aversa, l'ex Inter e Leicester ha faticato a trovare continuità ma non ha mai fatto mancare il suo contributo offensivo, risultato poi importante sia nel match contro il Verona, che nel derby della Mole all'ultima giornata.Centrocampista centrale, mediano, mezzala, trequartista? Quale potrebbe essere la giusta collocazione di Casadei nella formazione di Abate? Questo è il dilemma che attanaglia il mondo granata dopo aver visto l'ultima stagione del numero 22. L’arrivo del tec­nico campano sotto la Mole potrebbe essere la svolta per il cen­tro­cam­pi­sta classe 2003. Il Casa­dei ammirato negli ultimi mesi, sem­pre in grado di spaccare il match e svoltare il risultato, potrebbe fare al caso dell'ex tecnico delle Vespe. Infatti, nell'ultima stagione alla Juve Sta­bia Abate ha spesso privilegiato una formazione con due tre­quar­ti­sti. Un'opzione che potrebbe portare Casa­dei ad avanzare al fianco di Vlasic con più pos­si­bi­lità di attac­care gli spazi e inserirsi. Sarebbe un upgrade di livello per Casadei che andrebbe a riassaporare un ruolo solleticato nelle giovanili dell'Inter.