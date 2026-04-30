Il punto della situazione in casa Torino sugli infortunati. D'Aversa perde diversi giocatori in vista della sfida contro l'Udinese

Piero Coletta
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Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"

"Abbiamo perso Adams e Pedersen dopo l'ultima partita, e in settimana abbiamo perso altri due giocatori: Ismajli e Zapata molto probabilmente non faranno parte della trasferta, a breve comunicheremo maggiori dettagli".

AC Milan v Torino FC - Serie A

Queste sono le dichiarazioni di Roberto D'Aversa, rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione con vista Udinese. Il Torino perde così quattro elementi importanti per gara contro i friulani. Pedersen non era già stato convocato per la gara contro l'Inter, mentre Zapata era tornato disponibile con tanto di minuti in campo. Adams e Ismajli erano partiti regolarmente dal primo minuto di gioco.

Per il colombiano si tratta dell'ennesimo stop stagionale e lo stesso si può dire anche per il difensore albanese. Pedersen è ancora alle prese con gli acciacchi post Pisa.

(A breve ulteriori dettagli)

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