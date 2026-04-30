"Abbiamo perso Adams e Pedersen dopo l'ultima partita, e in settimana abbiamo perso altri due giocatori: Ismajli e Zapata molto probabilmente non faranno parte della trasferta, a breve comunicheremo maggiori dettagli".

Queste sono le dichiarazioni di Roberto D'Aversa, rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione con vista Udinese. Il Torino perde così quattro elementi importanti per gara contro i friulani. Pedersen non era già stato convocato per la gara contro l'Inter, mentre Zapata era tornato disponibile con tanto di minuti in campo. Adams e Ismajli erano partiti regolarmente dal primo minuto di gioco.

Per il colombiano si tratta dell'ennesimo stop stagionale e lo stesso si può dire anche per il difensore albanese. Pedersen è ancora alle prese con gli acciacchi post Pisa.

(A breve ulteriori dettagli)