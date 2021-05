Torino miglior cooperativa del gol: ma è soprattutto “merito” di Giampaolo

Nella squadra granata hanno segnato 17 giocatori diversi in questa stagione. Solo l'Udinese ha pareggiato questo conto

Gualtiero Lasala

Il Torino sta vivendo una stagione alquanto tribolata, nella quale c'è stato anche un esonero e si sta lottando fino all'ultimo per riuscire ad ottenere la salvezza. Ma in questa annata ci sono stati anche degli aspetti positivi, alcuni dei quali hanno - di fatto - tenuto a galla la squadra granata fino ad ora. Uno di questi riguarda il numero di marcatori: il Toro è la squadra in cui hanno segnato più giocatori differenti in Serie A (insieme all'Udinese), con ben 17 calciatori a segno nell'arco di queste 34 giornate di campionato. Una cooperativa del gol, uno degli aspetti particolari in una stagione comunque difficile. A collocare il Torino in vetta a questa speciale classifica è stato il gol di Mergim Vojvoda, il suo primo in Serie A, contro il Parma. Peraltro, grazie ad un gol di un giocatore kosovaro, il Torino ha mandato in rete giocatori di 12 nazionalità differenti in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

CON GIAMPAOLO... - Di solito, se tanti giocatori di ruoli diversi vanno in rete, il merito viene attribuito anche al gioco della squadra in grado di portare diversi calciatori al tiro in porta. Questo merito, nel caso del Torino, va diviso tra due allenatori, visto il cambio in panchina. E tra Giampaolo e Nicola è stato il primo ad aver portato più calciatori in rete. Sotto la gestione dell'allenatore abruzzese, infatti, hanno segnato ben 13 giocatori dei 17 che hanno fatto almeno un gol quest'anno: un risultato assolutamente in controtendenza con il rendimento della squadra, ma che sottolineava un progetto tecnico preciso, che però non si è mai concretizzato.

... E CON NICOLA - Da quando è arrivato Nicola i risultati globali sono migliorati di molto, tanto che il Toro si è tolto dalla zona retrocessione, arrivando - ad oggi - ad essere a +3 sulla terzultima (il Benevento). Però con il nuovo tecnico hanno segnato "solo" 8 giocatori diversi: nel conto totale, sotto la gestione Nicola sono stati solo 4 i giocatori ad essersi sbloccati in campionato. In più, due di questi sono proprio Sanabria e Mandragora, gli acquisti voluti fortemente dall'attuale tecnico, che non c'erano sotto la gestione Giampaolo. In ogni caso, in questa tribolata stagione, il dato positivo sul Toro cooperativa del gol permette ai granata di avere la consapevolezza del fatto che diversi giocatori sanno segnare.