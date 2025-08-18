Prepartita
Torino-Modena, le ultime dai campi: in campo entrambe le squadre
L'avvicinamento al fischio d'inizio della gara tra granata ed emiliani
Gentili lettori di Toro News, benvenuti all'esordio stagionale del Torino del nuovo corso di Marco Baroni. I granata affronteranno il Modena in questa gara inaugurale per entrambe le squadre, non solo della stagione, ma anche della Coppa Italia 25/26. Restate collegati per le ultime novità direttamente dallo stadio Olimpico Grande Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA