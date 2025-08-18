tor toro Torino-Modena, le ultime dai campi: in campo entrambe le squadre

L'avvicinamento al fischio d'inizio della gara tra granata ed emiliani
Piero Coletta

  • 20.39: in campo entrambe le squadre

  • 20.27: in campo anche i portieri del Torino, iniziano ad arrivare anche gli applausi dei tifosi

  • 20.25: portieri Modena in campo per riscaldamento

  • 20.01: terminata la ricognizione, squadre negli spogliatoi

  • 19.57: ricognizione di campo da parte delle squadre

  • 19.44: arrivato anche il Torino. Il pullman è stato accolto da applausi e qualche "Bravi!"

  • 19.34: il Modena ha raggiunto lo stadio

    • Gentili lettori di Toro News, benvenuti all'esordio stagionale del Torino del nuovo corso di Marco Baroni. I granata affronteranno il Modena in questa gara inaugurale per entrambe le squadre, non solo della stagione, ma anche della Coppa Italia 25/26. Restate collegati per le ultime novità direttamente dallo stadio Olimpico Grande Torino.

