Alle ore 21 il Torino di Ignazio Abate scenderà in campo per affrontare il turno di Coppa Italia contro il Monza dell'ex Ivan Juric
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Allo Stadio Olimpico Grande Torino prosegue la stagione del gruppo di Abate. Il Torino scende in campo davanti al proprio pubblico contro il Monza dell'ex allenatore granata Ivan Juric nel turno di Coppa Italia. La sfida è in programma per le ore 21:00 e da un certo punto di vista segna già un crocevia importante. Il Torino non ha avuto un buon inizio di stagione, motivo per cui questa gara assume un significato importante.
Per chi non sarà presente allo stadio, Torino-Monza sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia 1 e sarà inoltre trasmessa in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.
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