Allo Stadio Olimpico Grande Torino prosegue la stagione del gruppo di Abate. Il Torino scende in campo davanti al proprio pubblico contro il Monza dell'ex allenatore granata Ivan Juric nel turno di Coppa Italia. La sfida è in programma per le ore 21:00 e da un certo punto di vista segna già un crocevia importante. Il Torino non ha avuto un buon inizio di stagione, motivo per cui questa gara assume un significato importante.

Per chi non sarà presente allo stadio, Torino-Monza sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia 1 e sarà inoltre trasmessa in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

Diretta testuale su Toro News

Come accaduto nelle scorse stagioni, Toro News seguirà la sfida con una diretta testuale dedicata. Sulsarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche attraverso