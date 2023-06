Torino, Ricci a 360°: “Cosa mi ha cambiato? Juric e la Namibia”

Samuele Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Cronache di Spogliatoio in cui si è raccontato in toto, spaziando dal campionato appena concluso con il Torino all'Europeo Under 21 per raccontare infine le proprie passioni. Di seguito le sue parole.

Samuele Ricci è stato uno dei protagonisti della stagione granata e si sta mettendo in luce anche con gli Azzurrini. Un anno pieno quindi, che sta riservando però grandi soddisfazioni. "Mi sento alla grande - ha confessato Samuele - Anche se Juric mi ha già fatto sapere che non avrò vacanze quest'anno (ride, ndr)". Ricci ha poi parlato delle sensazioni provate con gli Azzurrini a partire dal ritiro a Tirrenia: "Vogliamo fare bene. Le sensazioni sono molto positive, almeno guardando a come ci siamo allenati e a quanto siamo uniti fuori dal campo. Siamo carichi e abbiamo lavorato alla grande. Ormai siamo un gruppo che si conosce da tempo". In azzurro Ricci ha già sfiorato un trofeo nell'Europeo Under 17 nel 2018: "Se ho voglia di vendicare la finale persa contro l'Olanda? L'obiettivo è quello. Lì avevo anche segnato il gol dell’1-1, poi loro hanno pareggiato e vinto ai rigori. C’erano anche Rovella e Fagioli, che purtroppo è infortunato. È stata una delle esperienze più belle della mia carriera. Un mese in Inghilterra, in un centro sportivo pazzesco, a quell’età è impressionante. Non ci davano tra i favoriti, ma ha fatto la differenza il gruppo. Da parte mia la voglia di rivalsa è tanta, ma questa è tutta un’altra storia, la squadra è più matura ed è un torneo pieno di top player".