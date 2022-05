Torino-Roma, la decisione della Lega: si giocherà venerdì 20 maggio

La Lega Serie A ha acconsentito all'anticipo di Torino-Roma: si giocherà venerdì 20 maggio

In seguito alla richiesta di Mourinho della settimana scorsa, in cui veniva chiesto alla Lega Serie A l'anticipo di Torino-Roma, oggi - mercoledì 11 maggio - è arrivata la decisione finale dal presidente della Lega Serie A Casini: la partita tra i granata e i giallorossi che era in programma domenica 22 maggio sul campo del Grande Torino, è stata riprogrammata, come riporta gazzetta.it, a venerdì 20 maggio (orario ancora da definire), come anticipo dell'ultimo turno di campionato - l'intera giornata è ancora però da ufficializzare. In questo modo, i giallorossi riusciranno a prepararsi per la sfida contro il Torino, e allo stesso tempo avranno a disposizione tempo e modo per prepararsi al meglio alla finale di Conference League, che li vedrà protagonisti mercoledì 25 maggio contro il Feyenoord, a Tirana.