Torino-Roma, perché sì e perché no: missione possibile per i granata

Due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere la Roma di Fonseca

Silvio Luciani

MISSIONE POSSIBILE Ci siamo: dopo la vittoria conquistata sul campo dell'Udinese, il Torino tornerà in campo alle 18 per sfidare la Roma di Fonseca in una gara valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A. Per i granata un successo sarebbe vitale, per i giallorossi - che si sono appena conquistati l'accesso alla semifinale di Europa League - rappresenta un passaggio necessario per sperare ancora nel quarto posto. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla partita, analizziamo i temi principali del match nel "perché sì e perché no": due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso la Roma di Fonseca.

ENERGIE PERCHÉ SÌ - In una stagione così lunga e piena di insidie, le energie possono fare la differenza e il Torino dovrebbe trovare una Roma che non è al top della condizione. Intanto per quanto riguarda le assenze, perché mancheranno Smalling e Spinazzola per infortunio e capitan Pellegrini per squalifica, ma soprattutto a causa dell'impegno di tre giorni fa contro l'Ajax. Da quando è iniziata la fase ad eliminazione diretta, la Roma ha dimostrato di accusare la fatica del doppio impegno: nei cinque impegni immediatamente successivi alle gare europee, i giallorossi hanno raccolto solamente quattro dei quindici punti a disposizione. E anche nell'unica vittoria (nell'ultimo turno contro il Bologna) la squadra di Fonseca ha dimostrato di non avere la solita brillantezza.

VALORI PERCHÉ NO - I valori, però, sono nettamente sbilanciati a favore della Roma. Fonseca può contare su giocatori di qualità indiscussa come Borja Mayoral, Pedro oltre che sul recuperato Mkhitaryan (già 11 gol in stagione), Veretout e tanti altri. I risultati degli ultimi tempi sono stati altalenanti, ma Fonseca ha costruito una squadra dalla mentalità offensiva, in grado di realizzare 54 gol in campionato (sesto miglior attacco) e di essere ancora in corsa per un piazzamento in Champions League.

PROGRESSI PERCHÉ SÌ - I granata, dal canto loro, sono in costante crescita. Il bilancio delle ultime quattro partite disputate parla di due vittorie contro Sassuolo e Udinese, un pareggio contro la Juventus e una sconfitta contro la Sampdoria. I progressi sono visibili, soprattutto nell'autostima e nella sicurezza del gruppo: come ha detto Nicola in conferenza stampa, servirà un Toro energico per confermare questa crescita e fare un ulteriore passo in avanti.

PRESSIONE PERCHÉ NO - Anche se i granata conservano due punti di vantaggio sul terzultimo posto con due partite da giocare, la vittoria del Cagliari può mettere ulteriore pressione su Belotti e compagni. Quella con la Roma sarebbe comunque stata una partita delicata, ma nel caso in cui fosse arrivato un pareggio tra Parma e Cagliari, i granata avrebbero potuto affrontarla con più serenità e meno paura di sbagliare: un aspetto da non sottovalutare.