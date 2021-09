Torino-Salernitana, Sanabria vs Bonazzoli: prima concorrenti, ora avversari

Il confronto tra i due attaccanti delle due formazioni granata che si sfideranno domani allo stadio Olimpico Grande Torino

Fino a pochi mesi fa erano concorrenti, anzi, l'arrivo di uno ha precluso nettamente gli spazi per l'altro. Ora si troveranno di fronte come attaccanti titolari di Torino e Salernitana. Si tratta di una partita molto importante per Federico Bonazzoli , ex di turno di questa partita , che domani affronterà anche Antonio Sanabria , colui che lo scorso mese di gennaio gli rubò il posto nel Toro, per una sfida nella sfida tra due centravanti.

SANABRIA - L'attaccante paraguaiano del Torino è reduce da una sosta delle Nazionali che si è conclusa anticipatamente a causa di motivi familiari . Nonostante ciò il numero 19 granata è riuscito ad andare a segno con il suo Paraguay nell'unica partita che ha disputato, quella contro la Colombia. Sanabria in questo match contro la Salernitana avrà il difficile compito di supportare da solo l'attacco del Toro perché gli altri due centravanti, Andrea Belotti e Simone Zaza , non saranno disponibili. La punta sudamericana dovrà inoltre rompere un suo personale digiuno di gol che va avanti da ben 9 match di campionato; l'ultima rete di Sanabria con il Toro risale infatti al 18 aprile quando il Toro sconfisse 3-1 la Roma. Un dato che può confortare l'ex attaccante di Genoa e Betis è quello che lo vede essere protagonista contro le squadre neopromosse: Sanabria ha segnato 5 gol nelle ultime 7 partite giocate contro squadre appena salite in Serie A come lo è oggi la Salernitana.

BONAZZOLI - Dall'altra parte ci sarà Federico Bonazzoli, attaccante di proprietà Sampdoria che l'anno scorso ha vissuto una stagione con poco spazio a disposizione in prestito nel Toro. L'avventura del centravanti classe 1997 a Salerno è partita con il botto fin dall'esordio. Lo scorso 16 agosto la formazione campana era impegnata nei trentaduesimi di Coppa Italia in casa contro la Reggina e Bonazzoli mise a segno una doppietta decisiva per il passaggio del turno della sua squadra. La prima giornata di Serie A invece la Salernitana l'ha giocata sul campo del Bologna e anche in quel caso l'ex Sampdoria e Torino ha fatto gol su rigore, anche se la sua squadra venne sconfitta per 3-2. Il Toro dovrà dunque stare molto attento a Bonazzoli che è in un buon momento di forma e che sa essere pericoloso soprattutto quando entra a gara in corso: ben 6 dei suoi 9 gol in Serie A sono arrivati da subentrato. A Torino dovrebbe giocare da titolare, ma questo non cambia il fatto che servirà un occhio di riguardo per Bonazzoli da parte della difesa di Juric, per evitare di incappare nella vecchia legge del gol dell'ex.