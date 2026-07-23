Il Torino e la Juve Stabia hanno raggiunto l'accordo su Romeo Sandrucci. Il giocatore infatti andrà in prestito alle Vespe nella prossima stagione. Per Sandrucci si tratta della prima vera esperienza nel calcio dei grandi. Il suo approdo in Campania ricorda molto il percorso compiuto da Alessio Cacciamani. L'esterno infatti si è ritagliato il suo spazio con la maglia della Juve Stabia, guadagnandosi sul campo la sua chance in maglia granata. Ora tocca a Sandrucci, col sogno di tornare a vestire proprio quella divisa.

Il giocatore tramite un post su Instagram ha salutato il mondo Torino: "Che dire dopo 14 anni che vesto questa maglia è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio tutti a partire dai mister ai compagni ai dirigenti ai tifosi e per finire la società. Ho sempre lottato per questa maglia da vero tifoso e vi tiferò per sempre. Non è un addio ma un arrivederci".