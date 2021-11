Torino, sui social parla solo Vojvoda: “I momenti duri rendono gli uomini forti”

Solo l'esterno kosovaro ha postato sui social dopo la sconfitta della squadra granata allo stadio Olimpico di Roma

A rompere il silenzio social dei giocatori del Torino dopo la sconfitta di ieri - domenica 28 novembre - allo stadio Olimpico di Roma con i giallorossi allenati da Josè Mourinho è Mergim Vojvoda. L'esterno granata - schierato ieri da Juric per la seconda partita consecutiva dal primo minuto - ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui lotta con Rick Karsdorp sulla fascia con un messaggio importante: "I momenti duri rendono gli uomini forti". Dopo la vittoria casalinga con l'Udinese, i granata sono di nuovo caduti in trasferta: ora la squadra di Juric dovrà riscattarsi nel prossimo match con l'Empoli in programma giovedì sera.