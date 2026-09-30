Giornata speciale in casa Toro: oggi, 30 settembre, Ardian Ismajili compie 30 anni. Il centrale era arrivato a Torino nell'estate 2025 a parametro zero, dopo l'esperienza positiva con l'Empoli. Dopo aver convinto lo scorso anno, sia con Baroni prima che, soprattutto, con d'Aversa poi, Ismajili sembrava destinato a tenere in mano le redini della difesa anche quest'anno nel nuovo progetto di Abate. Complice il mercato, però, alla sua seconda stagione in granata l'albanese ha perso terreno, vedendosi scavalcare nelle gerarchie dai nuovi arrivati Comuzzo e Comert. Tuttavia, Ismajili ha già registrato parecchi minuti in stagione con 4 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. In questo momento infatti Ismajili rappresenta un importante alternativa per Abate, un sostituto affidabile, sempre disponibile a farsi trovare pronto e a non mollare niente in campo.

Da parte di tutta la redazione di Toro News, auguri di buon compleanno Ardian!