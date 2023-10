Torna la Coppa Italia, questa settimana va in scena il secondo turno

Dopo una pausa durata tre mesi torna in scena la Coppa Italia. Il turno inizierà martedì pomeriggio con il match Cremonese-Cittadella alle ore 15.00. La gara che chiuderà il turno sarà Torino-Frosinone, in programma giovedì 2 novembre alle ore 20:45.

Dalla stagione 21/22 la formula del torneo prevede la partecipazione di 20 squadre di Serie A, 20 squadre di Serie B e 4 squadre di Serie C. Chi vince la competizione ottiene la partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Nel caso in cui la squadra vincitrice abbia già ottenuto il posto in Champions League, ad accedere all'Europa League è quella che originariamente doveva qualificarsi alla Conference League. Questo vuoto verrà colmato dalla migliore sesta. L'intera competizione si giocherà con gare secche ad eliminazione diretta. Le prime otto squadre della Serie A sono ammesse d'ufficio agli ottavi di finale.

I possibili incroci

Nella parte sinistra del tabellone la vincente tra Bologna e Verona incrocerà l'Inter. La Fiorentina attende una tra Lecce e Parma. Quarto di finale dunque che potrebbe vedere i nerazzurri e i fiorentini affrontarsi. Nella parte sinistra in basso al tabellone l'ipotetico quarto di finale potrebbe essere Atalanta-Milan. Dall'altro lato del tabellone ci potrebbe essere la possibilità di vedere ben due derby. Nel lato destro alto del tabellone infatti ai quarti di finale c'è il serio rischio d'incrocio tra Roma e Lazio. In basso a destra il Torino potrebbe affrontare il Napoli e in caso di vittoria contro i partenopei si aprirebbero le porte per un derby della Mole.