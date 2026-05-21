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DERBY 2015: CHE FINE HANNO FATTO?

Un pomeriggio che rimane lì, scolpito nel tempo, e che il Torino insegue precisamente da 11 anni e un mese. Era il 26 aprile 2015 quando i granata di Giampiero Ventura mettevano la parola fine a quel tabù che durava dal 1995. Ma anche da quella vittoria firmata Darmian e Quagliarella, la stracittadina tornò a essere stregata. Un incantesimo che dura tutt’ora e dal quale il Toro, cambiando allenatori e giocatori, spera sempre che sia la volta buona per liberarsi. Ventura, per quell’occasione, affrontò Max Allegri con quel 3-5-2 che aveva fatto faville, portando i granata a confrontarsi con le notti europee. In porta Padelli; Maksimovic, Glik e Moretti in difesa; a centrocampo Bruno Peres, Benassi, Gazzi, El Kaddouri e Darmian; davanti il duo Maxi Lopez-Quagliarella. Sì, è già nostalgia. Ma che fine hanno fatto quegli undici, più i subentrati, di quella vittoria rimasta, a oggi, senza seguito?

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