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DUBBI LECITI

"Si poteva far meglio, io per primo, per cercare di portare a casa un risultato positivo": così Roberto D'Aversa commentava amaramente la sconfitta del Torino a Udine per 2-0. I granata sono sembrati lontani parenti di quel Toro visto contro un'Inter diretta verso lo scudetto, capace di rimontare dal meno due, ma consanguinei di quella squadra incolore già vista in precedenza a Pisa e a Cremona. Per questo, contro il Sassuolo serviranno segnali di ripresa e di orgoglio, visto che c'è ancora un campionato da onorare. "Il mio futuro è quello che andremo a fare lunedì a Superga e con la partita contro il Sassuolo", affermava sempre D'Aversa dalla mixed zone della Bluenergy Arena. È quasi superfluo sottolineare quanto risultino nevralgiche le prossime e ultime tre uscite per il tecnico pescarese, compreso il derby dell'ultima giornata, per portare argomenti forti nell'ottica di una sua permanenza. In vista della gara contro i neroverdi del conterraneo Fabio Grosso, il tecnico dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione.

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