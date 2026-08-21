Ai nastri di partenza del nuovo campionato, il Torino dovrà fare a meno di una delle sue pedine in vista della gara contro il Milan. Da quanto riporta Sky Sport, Eray Comert, giunto a parametro zero durante il mercato estivo per rinforzare il reparto arretrato, non sarà della partita domenica sera. Il motivo non è legato alle condizioni precarie dello svizzero, dovute allo sforzo ulteriore del Mondiale dopo essersi svincolato dal Valencia, ma proprio a quanto accaduto nell'ultima stagione trascorsa in Liga.

Lo svizzero deve infatti scontare un provvedimento disciplinare relativo al derby valenciano contro il Levante. Per questo Ignazio Abate dovrà fare a meno di lui, dopo averlo già impiegato nella preseason nelle gare contro Burnley, Vado e Avellino e all'esordio nelle competizioni ufficiali in Coppa Italia contro la Carrarese. Il tecnico, con ogni probabilità, opterà per il terzetto difensivo composto da Ismajli, Coco e Comuzzo.