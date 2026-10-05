L’Italia chiude con una vittoria la serata del Dall’Ara e mette un altro tassello nel percorso del nuovo corso. Gli Azzurri superano la Turchia per 3-1 al termine di una partita meno spettacolare rispetto al 6-2 rifilato dalla Nazionale Under 21 alla Polonia, ma forse proprio per questo ancora più indicativa. Una gara di carattere, gestita con maturità nei momenti più delicati e portata a casa senza mai perdere davvero il controllo dopo le difficoltà iniziali.

Mancini rivoluziona la formazione

Rispetto alla precedente sfida contro la Francia, sono Donnarumma e Bastoni gli unici due giocatori confermati dall’inizio. In difesa spazio a Di Lorenzo, Mancini e Ruggeri, con Doumbia schierato sul centrosinistra. A centrocampo Romano prende il posto di regista, mentre Barella torna titolare dopo l’ingresso dalla panchina nella gara precedente. Davanti, invece, Vergara e Maldini agiscono alle spalle di Scamacca. L’Italia parte con qualche difficoltà e nel primo tempo è la Turchia a fare qualcosa in più, costringendo Donnarumma a mantenere alta l’attenzione. Gli Azzurri, però, alla prima vera occasione passano: Di Lorenzo mette dentro un pallone interessante, Scamacca colpisce la traversa e sulla ribattuta riesce a trovare il gol del vantaggio al 26’. Da quel momento la squadra cresce, prende maggiore fiducia e riesce a gestire meglio il possesso, senza però creare altre occasioni particolarmente pericolose prima dell’intervallo.

L'Italia cresce nel secondo tempo

Nella ripresa arrivano subito tre cambi con Kayode, Calafiori e Pio Esposito, ma la Turchia trova il pareggio al 61’ con Sismir, bravo a farsi trovare pronto sulla conclusione ravvicinata. La reazione dell’Italia, però, è immediata: appena due minuti più tardi Calafiori riporta avanti gli Azzurri con un colpo di testa, proprio nello stadio che lo aveva visto esplodere qualche anno fa. Una rete importante anche per il modo in cui arriva, perché evita all’Italia di farsi trascinare dentro una partita complicata. Nel finale gli Azzurri continuano a spingere e Doumbia si rende protagonista di alcune giocate interessanti. Proprio da una sua iniziativa nasce l’azione del terzo gol: Romano calcia cercando più probabilmente un cross, il pallone prende una traiettoria particolare e Pio Esposito è il più rapido a intervenire, trovando il 3-1 che chiude definitivamente la partita.

Un inizio positivo

Insomma, non sarà stata una serata da fuochi d’artificio, ma è una vittoria che pesa. L’Italia chiude questa fase a

7 punti, al secondo posto alle spalle della Francia nel girone di Nations League

, e soprattutto con la sensazione che il nuovo corso sia cominciato con il piede giusto. C’è ancora tanto da costruire, ma tra risultati, i tanti nuovi e giovani volti e qualche certezza in più, la strada intrapresa sembra essere quella giusta.