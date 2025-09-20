Toro, domenica nuova contestazione contro Cairo: le altre proteste recenti

Dall'Atalanta all'Atalanta: poco più di un anno dopo la sfida del Torino contro gli orobici (datata 25 agosto 2024) vinta 2-1 dai granata, ci sarà una nuova contestazione dei tifosi. Tredici mesi fa i tifosi del Toro avevano fatto sentire la loro voce, prima della partita, protestando verso la dirigenza del club e verso il presidente Urbano Cairo, con la scelta della cessione di Raoul Bellanova - proprio all'Atalanta - che fu l'ultima decisione che portò alla contestazione del pubblico granata. E questa domenica allo stadio Olimpico Grande Torino arriva ancora la formazione bergamasca con la partita che sarà di nuovo l'occasione per i tifosi del Toro per ritrovarsi e per protestare.

Il 4 maggio scorso l'apice della contestazione: la marcia dei 20 mila

In termini numerici e di impatto sul mondo granata, l'apice della contestazione dei tifosi del Toro nei confronti di Urbano Cairo si è senza dubbio registrato lo scorso 4 maggio. Il giorno più sacro per tutto il popolo granata è stato caratterizzato anche da una marcia con circa 20 mila tifosi e amanti del Torino che hanno deciso di camminare in tutte le zone simbolo della città e fino a Superga per far sentire il loro dissenso verso il presidente. A quell'evento molto sentito e condiviso da tanti tifosi avevano partecipato anche dei volti molto noti per il mondo Toro come Pasquale Bruno che aveva deciso di essere presente anche lui in mezzo agli altri tifosi. E intanto la domenica si avvicina e si registrerà una nuova protesta per la quale sono ancora da definire i toni e la quantità di persone che decideranno di partecipare ma è già stato definito l'orario delle 12 e il luogo, ovvero presso lo stadio Filadelfia, per il ritrovo della folla granata.