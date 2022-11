Toro: Gemello vice Milinkovic se Berisha va via a gennaio, ma prima deve rinnovare

Luca Gemello - ormai giunto alla seconda stagione in pianta stabile in prima squadra - potrebbe diventare il secondo portiere del Torino in vista della seconda parte di stagione 2022/2023. Attualmente nella rosa di Ivan Juric è il terzo portiere alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic (considerato inamovibile dal tecnico croato) ed Etrit Berisha. Proprio quest'ultimo - dal ritiro con la sua Albania nelle amichevoli che si sono svolte a novembre che hanno preceduto il Mondiale in Qatar - ha espresso la volontà di trovare più spazio e per questo il Toro potrebbe cederlo durante il mercato invernale: "Pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non è stato. Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l'opportunità di andare altrove" ha detto Berisha.