Allenamento in mattinata per i granata

Torna subito in campo il Torino di Paolo Vanoli. Dopo la vittoria in amichevole per 2-1 contro la Virtus Verona grazie alle firme di Karamoh e Njie, i granata sosterranno in mattinata la sessione di allenamento agli ordini del nuovo tecnico granata. La sessione è in programma alle 9.30.