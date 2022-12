Toro, la migliore e la peggiore operazione di mercato del 2022

Il 2022 volge al termine, è tempo di bilanci anche per quel che riguarda le operazioni di mercato del Toro. Nell'anno solare non sono mancate le operazioni positive, si pensi ad esempio ad un giocatore come Schuurs che non sta facendo rimpiangere Bremer o alla cessione stessa del difensore brasiliano, ceduto a peso d'oro. Per quel che si è visto sul campo negli ultimi dodici mesi, si può affermare che la migliore operazione di mercato del 2022 è quella che ha portato Samuele Ricci a vestire la maglia granata.

Lo scorso mese di gennaio i granata si sono assicurati uno dei giovani centrocampisti più interessanti del campionato italiano a fronte di un investimento di circa 8,5 milioni di euro. Dopo un periodo di apprendistato per comprendere al meglio i dettami di Juric, Ricci si è preso una maglia in mezzo al campo ed è diventato uno dei pilastri del nuovo Toro. Operazione promossa dunque a pieni voti: oggi i granata hanno in casa un giocatore che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista anche in nazionale ed a soli ventuno anni gioca con la personalità di un veterano.

Bayeye oggetto misterioso: zero presenze in campionato

Tra le operazioni che non hanno convinto spicca invece l'acquisto di Bryan Bayeye, non tanto per le qualità del giocatore quanto per la sua gestione. Prelevato a titolo definitivo dal Catanzaro per 750mila euro, il giocatore è stato tenuto in rosa per sei mesi senza mai essere schierato nemmeno un minuto in Serie A. A gennaio per il francese dovrebbero aprirsi le porte del prestito, soluzione che probabilmente sarebbe stata da percorrere già in estate. Questo in ragione anche dell'età del giocatore: classe 2000, Bayeye ha già 22 anni e non è un giovane appena uscito dal settore giovanile. Giudizio rinviato, dunque, ma la gestione dell'operazione ha decisamente lasciato a desiderare.