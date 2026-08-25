Il Toro inizia male la sua stagione: il Milan passa allo stadio Olimpico Grande Torino grazie ai gol di Cissè e Rabiot, inutile la bellissima rete di Adams nel finale. I cambi di Abate danno verve ai granata, ma non basta per completare la rimonta. A dare la scossa principalmente è stato Njie, subentrato al posto del poco concreto Casadei. I lettori del nostro sito l'hanno infatti votato come miglior giocatore della sfida con 273 preferenze. Segue a ruota poi Fitz-Jim, autore di una buona prova a centrocampo che gli è valsa 160 preferenze. Infine Adams: un ingresso voglioso e la splendida girata al volo che gli consentono di prendersi il gradino più basso del podio essendo stato scelto da 101 lettori.

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Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà ilsuccedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

La classifica del TN Award 2026/27

: 5 punti

Fitz-Jim: 3 punti

Adams: 1 punto

L'albo d'oro del Toro News Award

Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;

2025/26: Nikola Vlasic.