Vota il granata migliore nella sfida tra Torino e Sassuolo
Non è stato un avvio di stagione semplice per il Torino. La squadra di Abate capitola contro il Sassuolo di Aquilani per 2-1. Decisive le reti di Volpato e Berardi, inutile il momentaneo pareggio di Comuzzo. Zero punti in due giornate, quattro gol fatti e due subiti. Troppo poco per il Torino. La redazione di ToroNews vi chiede di votare il miglior granata della sfida.
Chi sono stati i migliori granata contro il Sassuolo?
Le regole del Toro News Award
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
La classifica del TN Award 2026/27
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.; 2025/26: Nikola Vlasic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA