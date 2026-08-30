Non è stato un avvio di stagione semplice per il Torino. La squadra di Abate capitola contro il Sassuolo di Aquilani per 2-1. Decisive le reti di Volpato e Berardi, inutile il momentaneo pareggio di Comuzzo. Zero punti in due giornate, quattro gol fatti e due subiti. Troppo poco per il Torino. La redazione di ToroNews vi chiede di votare il miglior granata della sfida.

Chi sono stati i migliori granata contro il Sassuolo? Mascardi Cömert Coco Comuzzo Cacciamani Gineitis Fitz-Jim Fortini Adams Vlasic Simeone Ilkhan Abouklhal Kulenovic Ismajli Zapata Fitz-Jim 34% 90 voti Ismajli 17% 45 voti Cacciamani 15% 38 voti Comuzzo 7% 17 voti Fortini 5% 14 voti Adams 4% 10 voti Abouklhal 4% 10 voti Mascardi 3% 8 voti Coco 3% 7 voti Zapata 3% 7 voti Ilkhan 2% 5 voti Kulenovic 2% 5 voti Gineitis 1% 3 voti Vlasic 1% 2 voti Cömert 0% 0 voti Simeone 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

La classifica del TN Award 2026/27