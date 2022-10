Toro senza nemmeno un italiano dal 1′: è la prima volta nella storia del club

Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Lazaro, Lukic, Linetty, Aina, Miranchuk, Vlasic, Sanabria: questo è stato l'undici iniziale schierato da Ivan Juric nel match andato in scena domenica 9 ottobre alle 12.30 tra Torino ed Empoli. Come si può notare, nella formazione dei granata non è presente nemmeno un giocatore italiano: è la prima volta dal 1906 che la formazione iniziale del Toro è composta totalmente da stranieri . Nei giorni scorsi - tra le nostre colonne - avevamo analizzato di come il Torino di questa stagione fosse la squadra "meno italiana" presente nel nostro campionato: gli unici calciatori azzurri che sono scesi in campo quest'anno tra le fila granata sono stati Pellegri, Ricci e Buongiorno.

A dimostrazione dell'alta percentuale di stranieri presente nella rosa granata, c'è il fatto che nell'ultima sosta per le Nazionali il CT dell'Italia Roberto Mancini non ha convocato nessun giocatore granata per gli impegni in Nations League. Nelle prime otto partite di campionato la presenza di un giocatore italiano dal primo minuto era stata garantita da Samuele Ricci, Alessandro Buongiorno e in un'occasione da Pietro Pellegri, ma contro la squadra toscana nessuno dei tre è sceso in campo dall'inizio (il centrocampista perché rientrava dopo il problema al muscolo soleo di sinistra, mentre gli altri due granata sono partiti dalla panchina per scelta tecnica). Vista e considerata la presenza di pochi giocatori italiani nella rosa granata, è possibile che la formazione iniziale totalmente composta da stranieri si ripeterà anche in futuro durante il corso di questa stagione.