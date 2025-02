ToroPreview, verso Atalanta-Torino: “Cosa serve ancora dal mercato?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 1 febbraio - 09:48

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Davide Bonsignore, Simone Napoli e Roberto Ugliono.

Si torna in campo dopo la vittoria contro il Cagliari. Il Toro può fare il colpaccio a Bergamo?

Bonsignore - Credo che una squadra come l'Atalanta non potesse capitare in un momento migliore. I bergamaschi arrivano da una settimana impegnativa, con l'impegno di Champions League a Barcellona, a cui si aggiunge il pesante infortunio di Lookman. Il Toro, invece, arriva con l'entusiasmo della vittoria e dei nuovi acquisti dal mercato e con un equilibrio ritrovato grazie al nuovo modulo che sembra far funzionare la squadra sotto molti punti di vista. Sono ottimista per questa sfida.

Napoli - Difficile ma non impossibile. Se questa partita si fosse giocata un mese fa probabilmente le chance di fare risultato sarebbero state prossime allo zero, ma dopo un gennaio positivo per i granata e altalenante per i nerazzurri non è da escludere un colpaccio da parte della squadra di Vanoli. Il Toro deve essere bravo a sfruttare le occasioni da gol concesse dalla Dea, che vive un periodo di emergenza difensiva a livello numerico, e dev’essere altrettanto solido in fase difensiva per resistere alle offensive dell’Atalanta.

Ugliono - Non sono particolarmente ottimista, anche se va detto che il Toro ha le carte in regola per fare bene. L'ultimo periodo dimostra che la squadra di Vanoli può mettere in difficoltà chiunque e inoltre l'Atalanta arriva da una settimana molto impegnativa, quindi potrebbe avere le batterie un po' scariche.

Il primo rinforzo dal mercato è Elmas: profilo giusto per la trequarti di Vanoli?

Bonsignore - Credo che sia un giocatore molto interessante dal punto di vista tattico, in grado di fare bene sia come ala che come trequartista che, all'occorrenza, come mezzala. Molto importante per le rotazioni di Vanoli e anche per dare il giusto esempio alla squadra: è un giocatore che calcia molto (e spesso bene), deve influenzare i compagni da questo punto di vista. Va sottolineato però che negli ultimi anni non è mai stato un giocatore con molti minuti sulle gambe: i suoi minuti stagionali medi non sono mai saliti sopra i 45'. Però fiducia a Vanoli in qualsiasi modo decida di adoperarlo.

Napoli - Ottimo rinforzo a mio avviso, soprattutto a livello tecnico tattico. Rimane tuttavia un giallo la sua tenuta atletica visto i soli 89’ minuti giocati in stagione a casa di un infortunio. Nello scacchiere di Vanoli può giocare sia come esterno sinistro del 4-2-3-1, sia come trequartista, sia, in caso di necessità, nei due di centrocampo grazie alla sua qualità palla al piede. Sinceramente però, essendo più un giocare a cui piace ricevere il pallone sui piedi per poi puntare la porta, vorrei vederlo più trequartista con Vlasic esterno sinistro, un ruolo che ha già ricoperto al West Ham.

Ugliono - È molto duttile e vede la porta, per queste motivazioni penso sia un ottimo profilo per il Toro di Vanoli. L'allenatore ora ha una pedina che può fare sia l'esterno nel 4-2-3-1 che la mezzala nel 3-5-2. Personalmente spero venga portata avanti solamente la prima soluzione tattica, con la quale il Toro ha dimostrato di essere più solido e più pericoloso in avanti. Il 3-5-2 non è una soluzione percorribile per tante ragioni: in primis i granata non hanno i giocatori per questo sistema.

Capitolo centrocampo. Su chi puntare al fianco di Ricci?

Bonsignore - In futuro Casadei, ma oggi Tameze. Sembrava quasi fuori rosa, e invece nelle ultime gare, in cui è partito da titolare, ha fatto vedere di essere un giocatore ancora utile per il Toro. Ha la fame di chi ha tutto da perdere e molto da dimostrare, e con Ricci forma una coppia abbastanza complementare: può essere una scelta giusta anche contro l'Atalanta.

Napoli - Per la gara di Bergamo Vanoli ha poche soluzioni: Linetty dopo un buon avvio è calato di condizione, Ilic non è mai entrato in forma dopo l’infortunio e ora le sirene di mercato lo allontanano da Torino, rimangono Gineitis, le cui caratteristiche si sposano bene con quelle di Ricci essendo un giocatore dalla lunga falcata bravo anche in interdizione, e Tameze che colpa il gap di muscoli e polmoni che da solo non può garantire Ricci. Per la partita di oggi forse il migliore dovrebbe essere Tameze.

Ugliono - Secondo me in questo momento il profilo migliore è quello di Tameze. Il francese dà maggior solidità e forma una coppia completa con Ricci, che con lui al suo fianco può giocare più spensierato in fase offensiva. Nell'ultima gara insieme mi sono piaciuti molto e non è un caso che l'ex Empoli sia anche stato decisivo in zona offensiva con tanto di assist.

Si avvicina la fine del calciomercato: dove deve ancora intervenire il Toro?

Bonsignore - Trovo che il calciomercato del Toro sia stato un po' confusionario sin dall'inizio. Vanoli ha sempre chiesto un solo innesto: una punta in grado di sostituire Zapata. La società nel frattempo - seppur in ritardo - ha acquistato un trequartista e un centrocampista. Se Elmas è stato preso per dare ricambio a Vlasic come trequartista centrale, rimane scoperto il ruolo di esterno destro, posizione in cui Lazaro, nonostante stia facendo bene, rimane l'unico giocatore, per altro riadattato. Vista però la duttilità di Elmas, in grado di giocare anche in quella zona del campo, credo che la società si potrebbe concentrare su un altro ruolo scoperto. Sarà anche a causa della grande fiducia che nutro nei confronti di Vanoli, ma perché non si può accontentare l'unica richiesta del Mister?

Napoli - Una prima punta e un esterno duttile che possa giocare su entrambe le fasce. In queste posizioni il Toro deve assolutamente intervenire per carenza di uomini o perché quelli che già ci sono stanno deludendo - Sanabria e Pedersen, individuato anche come alternativa a Lazaro. Credo che la società stia facendo bene a puntare tutto su Adams come attaccante principe, ma una prima punta di peso in grado di poter impegnare anche sul gioco aereo le difese avversarie serve come il pane al Toro, anche perché in caso di necessità Adams ha dimostrato di avere le qualità per agire anche da trequartista grazie alla qualità e alla visione di gioco. Un esterno offensivo duttile e che vede la porta invece è essenziale per questo modulo in cui Lazaro e anche Elmas sono adattati.

Ugliono - Tutto dipende da quali siano gli obiettivi. Mi pare evidente che da un lato la società stia cercando di promuovere il 4-2-3-1, mentre Vanoli vorrebbe la prima punta per tornare al 3-5-2. Con la rosa che ha a disposizione ora, però, il primo modulo mi sembra il più giusto, per questo motivo - dopo gli arrivi di Casadei e di Elmas - credo che il Toro debba prendere un altro esterno offensivo, così da completare il pacchetto di trequartisti. Under potrebbe essere un'opzione valida e interessante.