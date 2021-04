ToroPreview, verso Udinese-Torino: “Belotti riuscirà a sbloccarsi?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. I nostri pareri, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Marco De Rito, Cecilia Mercatore e Luca Sardo.

Il Torino torna in campo con ottimismo, dopo l'ottima prova offerta dai granata di Nicola nell'ultimo derby della Mole contro la Juventus. Ad attendere la banda capitanata da Belotti ci sarà l'Udinese di Gotti: che partita vi aspettate?

De Rito - Il derby per il Torino è sempre una gara delicata e influenza le partite a seguire, anche per il clima che si crea nell'ambiente. Dopo l'ultimo pareggio è ritornata un po' di positività nella piazza granata, che mancava da diverso tempo. Questa può rappresentare una spinta per i ragazzi di Davide Nicola che sono alla ricerca di punti per la salvezza. D'altro canto la squadra avversaria è ostica, ha qualità ma è anche meno motivata. Ci sono gli ingredienti per vedere una partita combattuta e con capovolgimenti di fronte il cui risultato è difficilmente pronosticatile.

Mercatore - Non sarà una partita semplice. L'Udinese è una squadra imprevedibile, le sue prestazioni sono altalenanti, mai continue. Per questo non puoi mai sapere o supporre un ipotetico risultato. Sono quelle partite in cui diventa difficile fare un pronostico. Ma se guardiamo la classifica, i tre punti servono di più al Torino, quindi mi aspetto maggiore "cattiveria" da parte dei granata.

Sardo - Mi aspetto un Torino con carattere. Un risultato positivo di questa sera potrebbe dare una svolta alla stagione della squadra granata ed è per questo che i ragazzi di Nicola credo possano fare bene. Oltretutto l'Udinese è in una posizione di classifica più tranquilla e potrebbe scendere in campo concedendo qualcosa in più all'avversario: è proprio in quel momento che i granata dovranno colpire la squadra friulana.

Guardando anche gli impegni delle dirette concorrenti (Inter-Cagliari, Spezia-Crotone e Parma-Milan) quanto peserebbe in ottica salvezza una vittoria del Torino quest'oggi?

De Rito - Pesa molto. Il derby ha fatto guadagnare un punto rispetto alla dirette concorrenti al Toro ma adesso la lotta salvezza dipende tutta dai granata che non si possono più permettere passi falsi. Con una partita in meno, che probabilmente verrà recuperata contro la Lazio, il vantaggio di due punti dal Cagliari costringe i granata a racimolare punti e non guardare gli avversari. Una vittoria contro i bianconeri potrebbe dare uno slancio in classifica al Torino ma anche rappresentare un importante iniezione di fiducia per Belotti e compagni.

Mercatore - Sicuramente se il Torino riuscisse a portare a casa i tre punti nella trasferta di Udine sarebbe senz'altro un grande passo in avanti per la squadra di Nicola, soprattutto in ottica salvezza. È anche vero che mancano ancora diverse partite alla fine del campionato, quindi qualora dovesse arrivare la vittoria granata, dev'essere da considerarsi solo la continuazione di questa "missione".

Sardo - Osservando gli impegni delle dirette concorrenti è chiaro che i tre punti in casa granata sarebbero di vitale importanza. Tenendo sempre in conto la gara in meno con la Lazio, i granata attualmente hanno due punti di vantaggio dal Cagliari terzultimo e sfruttare la partita dei sardi con l'Inter sarebbe fondamentale: in caso di vittoria granata e sconfitta dei rossoblu, il Toro si porterebbe a +5, un margine di vantaggio che permetterebbe alla squadra di Nicola di stare più tranquilla.

Una delle principali notizie in casa Toro è che capitan Belotti non segna da due mesi in Serie A. Il "Gallo", secondo voi, riuscirà a tornare al gol proprio alla Dacia Arena di Udine?

De Rito - Ogni occasione può essere buona per il Gallo per andare in gol, specialmente in partite come queste che si preannunciano ricche di reti. Non farei comunque drammi per le mancate segnature del capitano granata. I tanti impegni ravvicinati, compresa la Nazionale dove comunque ha trovato la via del gol, e la positività al Covid-19 hanno influenzato negativamente la sua forma fisica. Ma Belotti ha dimostrato più volte di sapersi rialzare grazie alla sua forza di volontà. Adesso le sue prestazioni e i suoi gol diventano importanti sia per la salvezza del Torino che per poter affermarsi anche in Nazionale come uno dei potenziali titolari per gli europei.

Mercatore - Premettendo che non è affatto facile recuperare la forma fisica in tempi brevi dopo diciotto giorni (nel caso di Belotti) di positività al Covid-19. Peró, ormai, sono passate tre gare di Serie A dal suo rientro, più le partite di qualificazione ai Mondiali con la Nazionale Italiana. Belotti - in queste gare - ci ha sempre messo il suo, cercando di aiutare il più possibile la squadra, dunque penso che sia arrivato anche il momento in cui il "Gallo" ritroverà il gol, se non proprio questa sera, a breve sicuramente.

Sardo - Non è facile rientrare in condizione dopo aver avuto il Covid. Sicuramente il Gallo ha dimostrato in queste gare al rientro dopo il coronavirus di lottare sempre su ogni pallone: contro i friulani stasera potrebbe essere l'occasione giusta per tornare sul tabellino dei marcatori. Fortunatamente in questo periodo senza le reti del capitano granata, a segnare ci sta pensando il nuovo acquisto Tonny Sanabria: con l'attaccante paraguaiano sembra che il Torino abbia finalmente trovato la coppia offensiva ideale. Ora mancano solo i gol del Gallo per chiudere il cerchio.

Tanti gli ex in campo, a partire da mister Davide Nicola. Vi ha convinto la sua scelta di schierare Verdi trequartista nell'ultimo derby? Fece un percorso simile proprio a Udine, con De Paul...

De Rito - Conferma che Nicola non è solo un gran motivatore ma anche un ottimo tecnico che il Torino deve tenersi stretto in caso di salvezza. Il suo temperamento ha portato nuova linfa nel Toro che sta cambiando atteggiamento nelle gare ma anche a soluzione tattiche interessanti che stanno rivitalizzando alcuni giocatori a partire da Simone Verdi. L'ex Bologna e Napoli è stato l'acquisto più oneroso della storia del club granata ed è importante valorizzarlo perché anche dal suo contributo passerà la salvezza dei granata.

Mercatore - Davide Nicola è solito a sperimentare le capacità di alcuni giocatori che ha a disposizione in ruoli diversi dal loro solito. Quella di schierare Verdi in quel ruolo contro la Juventus è stata un'idea che non mi sento di bocciare. Il numero 24 granata ha aiutato molto la squadra, soprattutto in fase di gestione e nelle ripartenze, collaborando molto anche in fase difensiva.

Sardo - Se Verdi continuerà a fare prestazioni propositive come quella nell'ultimo derby è una buona notizia per questo Torino. L'ex Napoli non ha mai convinto da quando è arrivato a Torino e magari con l'aiuto di Nicola potrebbe finalmente mettere in mostra il suo talento con la maglia granata: questa sera la gara con l'Udinese potrebbe essere la sua occasione per confermare quel che di buono ha fatto vedere con la Juventus la scorsa settimana.