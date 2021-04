Udinese-Torino 0-1, le reazioni social: “Ho perso una decina di anni a cross”

Social / I migliori tweet sulla vittoria granata alla Dacia Arena di Udine

Con le unghie e con i denti il Torino strappa una vittoria cruciale in casa dell'Udinese. Ai granata basta il gol su rigore di Belotti per avere la meglio in una partita non bellissima ma molto combattuta, che permette a Nicola e i suoi di staccare Parma e Cagliari in classifica. Tra tensione e soddisfazione per l'importanza del successo granata, ecco i migliori tweet sulla partita: