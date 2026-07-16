Andrea Dorigo è ufficialmente un nuovo giocatore della Primavera del Torino. La dirigenza granata ha chiuso per l’estremo difensore che arriva dalla Primavera dell’Inter. Il portiere classe 2008, si trasferisce sotto la Mole a titolo definitivo dal club nerazzurro. Il giocatore firma un triennale e andrà ad aggregarsi alla formazione di Baldini.

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Internazionale Football Club a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea. Il portiere classe 2008 si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029".