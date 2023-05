Verona-Torino, Juric indica la via: “Ottavo posto obiettivo chiaro e forte”

L'obiettivo stagionale è l'ottavo posto

La conversazione durante la conferenza pre-gara si è focalizzata in particolare sull'obiettivo di fine stagione, ed il tecnico ha dichiarato di ambire all'ottavo posto, utilizzando le seguenti parole: "Siamo rimasti molto male per il pareggio con il Monza. L’obiettivo è chiaro e forte, finire davanti a quel treno di squadre. E questi punti persi per decisioni arbitrali possono pesare. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale sul piano economico per la società. Poi nella testa del presidente che è quello che decide, stiamo seguendo la sua marcia, quello che si era immaginato. Noi tutto vogliamo ancora di più, ma non è facile. La Fiorentina ha qualcosa in più come rosa e strutture. Abbiamo comunque un buon lavoro e ora vogliamo finire nel miglior modo possibile per finire questo biennio nel modo giusto".