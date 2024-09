Verso Torino-Lazio, entusiasmo crescente: attesi più di 22 mila tifosi

A più di 24 ore dal match rimangono sempre meno biglietti a disposizione e ci si attende un grande clima

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 06:21)

Il primato in classifica e le buone prestazioni in questo avvio di stagione in casa Torino stanno portando a un'ondata di entusiasmo. Per la partita contro la Lazio sono attesi più di 22 mila tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino. La prevendita è andata alla grande e i granata stanno rispondendo presenti. A più di 24 ore dal match, infatti, rimangono sempre meno biglietti a disposizione e ci si attende un grande clima in vista di una gara che potrebbe portare ancora più positività intorno al gruppo di Vanoli nonostante la sconfitta in casa in Coppa Italia e l'uscita dalla competizione contro l'Empoli.

Verso Torino-Lazio: la situazione biglietti allo stadio — La Curva Maratona è già esaurita, mentre quella Primavera va verso il sold out. In quest'ultima, infatti, i prezzi sono stracciati e i tifosi hanno colto la palla al balzo: 19€ per il biglietto intero e 10€ per gli Under 19. Nel secondo anello sono praticamente terminati i biglietti, così come nel terzo, mentre ne rimangono di più nel primo. Discorso simile nei Distinti, dove nel terzo anello ci sono ancora diversi seggiolini a disposizione, mentre primo e secondo volgono al sold out. Anche qui i prezzi sono stati ridotti: 24€ per l'intero e 10€ per gli Under 19. Dove invece c'è ancora ampia scelta è la Tribuna: qui i prezzi variano a seconda della zona e vanno tra i 29€ e i 54€ a seconda della posizione (prezzo nettamente più alto per la Tribuna Giorgio Ferrini).

Visto l'andamento della prevendita è lecito aspettarsi quindi sui 25 mila presenti allo stadio considerando che c'è ancora la giornata di sabato intera e la mattinata di domenica per acquistare gli ultimi biglietti. La certezza è che la squadra di Vanoli è attesa da grande entusiasmo. Per l'allenatore granata è già una grande vittoria, lui stesso al suo arrivo aveva sottolineato come la squadra debba conquistare il pubblico per riempire l'Olimpico Grande Torino e alla sesta di campionato è già così. Ora toccherà a Zapata e compagni dare continuità alle prestazioni, per continuare ad avere una spinta del genere dagli spalti.