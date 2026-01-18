Toro News
tor toro Verso Torino-Roma: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Le ultime novità sul match tra granata e giallorossi valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A
Piero Coletta

Dopo le fatiche della Coppa Italia, che ha visto il Torino imporsi per 2-3 nella Capitale contro la Roma, il calendario ripropone proprio l'incrocio tra granata e giallorossi, ma stavolta a fare da cornice alla sfida sarà l'Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La truppa di Baroni deve dare continuità dopo il passaggio del turno nella coppa nazionale. I giallorossi invece devono dare una risposta dopo quella battuta d'arresto, soprattutto per lo stop della Juventus contro il Cagliari. Di seguito tutte le info su questo Torino-Roma del 21° turno del campionato di Serie A.

Probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la gara

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Le ultime news sul match

Torino-Roma, i convocati di Baroni: ci sono Ismajli e Simeone, rientra Pedersen

Roma, i convocati per la gara di domani: assenze illustri

Baroni e quella tendenza al 4-2-3-1: “Voglio due attaccanti sugli esterni”

Gasperini pre Torino-Roma: “Toro? Alle bestie nere ci credo poco. E su Baroni…”

Baroni pre Torino-Roma: “Vogliamo sfidare noi stessi. Zapata? Non è mai un problema”

Toro, le ultime dall’infermeria: recupera Pedersen, Ismajli e Simeone da valutare

Torino, la giornata: è match-day per la prima squadra che sfida la Roma

