Verso Torino-Roma: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Dopo le fatiche della Coppa Italia, che ha visto il Torino imporsi per 2-3 nella Capitale contro la Roma, il calendario ripropone proprio l'incrocio tra granata e giallorossi, ma stavolta a fare da cornice alla sfida sarà l'Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La truppa di Baroni deve dare continuità dopo il passaggio del turno nella coppa nazionale. I giallorossi invece devono dare una risposta dopo quella battuta d'arresto, soprattutto per lo stop della Juventus contro il Cagliari. Di seguito tutte le info su questo Torino-Roma del 21° turno del campionato di Serie A.

Dove vedere la gara

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.