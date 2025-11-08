Vergogna allo Stadium: tifoso bianconero mima l’aereo di Superga (VIDEO)

Al termine del derby d'andata tra Juventus e Torino, concluso sul risultato di 0-0, circola un video che ha poco a che vedere con lo sport e che travalica anche il confine dei leciti sfottò tra tifoserie. Immagini già viste in diverse edizioni della stracittadina con i bianconeri e che, puntualmente, si ripresentano. Un tifoso della Juventus viene infatti ripreso con uno smartphone mentre mima un aereo, un chiaro riferimento alla tragedia di Superga del 1949, in cui persero la vita i giocatori del Grande Torino. Il video sta già circolando sui social, con i tifosi granata che chiedono alla Juventus di prendere dei provvedimenti.