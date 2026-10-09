Finalmente ci siamo: riparte il campionato. E con esso ricominciano anche i dubbi di formazione, come in campo così al Fantacalcio. Il centrocampo del Torino, forse il settore più importante nel gioco di Abate, deve ripartire da una certezza. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Torino e Udinese a partire dalle 20:45 di lunedì 12 ottobre, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Forte della convocazione con l'Italia di Mancini, nonostante non sia stato impiegato, Rolando Mandragora vuole tornare ai ritmi ai quali stava abituando i tifosi granata. Un centrocampista completo, schierato come regista ma in grado di muoversi liberamente nella zona centrale, per favorire la manovra di costruzione e anche quella di rifinitura. Con l'obiettivo del Torino di trasformare un gioco a larghi tratti positivo in punti e risultati, ecco che l'8 granata potrà essere fondamentale. Per il fantacalcio Mandragora è quindi, secondo Antonio Giordano di Fantacalcio.it, il giocatore a cui affidarsi tra le fila del Torino.