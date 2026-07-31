Ci sono uomini che trascendono il calcio e diventano essi stessi la storia di un club. Franco Baresi era uno di questi. Il Milan e il mondo del calcio italiano piangono la scomparsa della loro bandiera, morto oggi all'età di 66 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia ai polmoni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un commovente messaggio: "La storia dell'AC Milan piange la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, come la sua maglia numero 6, resteranno per sempre parte integrante del DNA e della storia del nostro Club."

Baresi è stato molto più di un semplice difensore. Ha indossato esclusivamente la maglia del Milan per vent'anni, collezionando 719 presenze, secondo soltanto a Paolo Maldini nella storia del club, conquistando sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei. Con la Nazionale italiana ha disputato 81 partite, vincendo il Mondiale del 1982 e diventando uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano nel mondo. Se ne va uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, ma il suo nome resterà indissolubilmente legato al Milan, alla sua iconica maglia numero 6 e a un'eredità che continuerà a ispirare intere generazioni di calciatori e tifosi.