Come riportato da L'Ansa, Dino Tommasi è stato scelto dall'AIA come nuovo designatore arbitrale per la Serie A e B fino al termine del campionato

Redazione Toro News

Novità dall'AIA dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, per via delle accuse a suo carico per "concorso in frode sportiva". Secondo quanto riporta L'Ansa, L'Associazione Italiana Arbitri ha deciso di affidare il ruolo di designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B a Dino Tommasi e il suo mandato durerà fino al termine della stagione.

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La carriera di Dino Tommasi

L'ex arbitro di Bassano del Grappa ha diretto in carriera cinquantquattro match del massimo campionato italiano, esordiendo il 15 marzo 2008, nella partita tra Udinese e Lazio. Presidente del Comitato Regionale Arbitri Veneto, dal 2016 al 2020, Tommasi è stato poi scelto come responsabile del Comitato Arbitri Interregionale per la stagione 2020/2021. Essendo un componente della CAN, da qualche mese partecipa anche alla trasmissione OpenVar.

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