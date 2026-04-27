Novità dall'AIA dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, per via delle accuse a suo carico per "concorso in frode sportiva". Secondo quanto riporta L'Ansa, L'Associazione Italiana Arbitri ha deciso di affidare il ruolo di designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B a Dino Tommasi e il suo mandato durerà fino al termine della stagione.

La carriera di Dino Tommasi

L'ex arbitro di Bassano del Grappa ha diretto in carriera cinquantquattro match del massimo campionato italiano, esordiendo il 15 marzo 2008, nella partita tra Udinese e Lazio. Presidente del Comitato Regionale Arbitri Veneto, dal 2016 al 2020, Tommasi è stato poi scelto come responsabile del Comitato Arbitri Interregionale per la stagione 2020/2021. Essendo un componente della CAN, da qualche mese partecipa anche alla trasmissione OpenVar.