Momenti di paura per Leandro Paredes durante i festeggiamenti del Boca Juniors per la conquista della Copa Sudamericana. Il centrocampista argentino, ex Roma e Juventus, è svenuto in diretta televisiva mentre rilasciava un'intervista ai microfoni di Dsports, pochi minuti dopo il successo per 2-0 contro l'Atletico Mineiro nella finale disputata a Barranquilla, in Colombia.

Paredes, tornato al Boca nel luglio 2025 dopo aver lasciato la Roma, si è improvvisamente accasciato a terra, rendendo necessario l'intervento dello staff medico. Ripresosi dopo pochi minuti, è stato trasportato in una clinica per accertamenti precauzionali. A rassicurare i tifosi è stato lo stesso argentino attraverso i social: "Sto bene, viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi".