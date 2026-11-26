Fulmine sull'aereo. Poi, in campo. La sfida contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva si sta trasformando in un vero dramma per il Besiktas. Prima l'atterraggio di emergenza, quindi il caos allo stadio. In viaggio verso la Georgia - campo neutro dove si disputa la gara, visto il divieto dei club di Israele di giocare in terra turca - l'aereo della formazione di Vincenzo Italiano è stato colpito più volte da un fulmine, quindi costretto a un atterraggio di emergenza. Il Besiktas ha poi proseguito il viaggio verso Batumi in pullman, arrivando dopo tre ore di percorrrenza.

Besiktas, caos allo stadio: cosa è successo?

Le tensioni sono cominciate già prima della gara: la polizia locale è intervenuta in maniera dura nei confronti di un tifoso che sventolava una bandiera palestinese. Quindi, l'esposizione dello striscione "Ribellione all'occupazione, libertà per la Palestina". Infine, al 25' del primo tempo, l'intervento da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei tifosi turchi accorsi per supportare il Besiktas nel settore a loro dedicato. L'arbitro ha scelto di interrompere momentaneamente la gara, rimasta ferma per circa mezz'ora, prima di riprendere. Al momento le testate locali riportano un tifoso turco ferito e trasportato in ospedale in ambulanza.