Da due anni non calcava più i campi della Serie A. L'ultima esperienza di Giacomo Bonaventura è stata in Arabia Saudita, all'Al‑Shabab. Oggi è arrivata la decisione più difficile da prendere per un calciatore: l'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 36 anni. "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile continuare a giocare e trascinarsi: rischi di non divertirti più e, secondo me, non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo, ho preso questa decisione". Questo il messaggio video pubblicato sul suo profilo Instagram con cui ha voluto comunicare il suo ritiro dal calcio.
Bonaventura si ritira: “Non sento più il fuoco dentro”
L’annuncio sui social dell’ex Atalanta, Milan e Fiorentina: "Ho sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie"
"Nel calcio, dopo che non giochi per due settimane, già si dimenticano tutti. Però mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. La mia soddisfazione più grande? Giocare per la Nazionale di calcio dell'Italia, il sogno di ogni ragazzo".
In serata sono arrivati anche i messaggi del Milan: "One last walk down the tunnel… Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimo", e della Fiorentina: "Una carriera da ricordare. Congratulazioni e buona fortuna per il tuo futuro, Jack".
