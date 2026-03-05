Bonaventura si ritira: “Non sento più il fuoco dentro”

Da due anni non calcava più i campi della Serie A. L'ultima esperienza di Giacomo Bonaventura è stata in Arabia Saudita, all'Al‑Shabab. Oggi è arrivata la decisione più difficile da prendere per un calciatore: l'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 36 anni. "Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile continuare a giocare e trascinarsi: rischi di non divertirti più e, secondo me, non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo, ho preso questa decisione". Questo il messaggio video pubblicato sul suo profilo Instagram con cui ha voluto comunicare il suo ritiro dal calcio.